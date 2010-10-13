Археологи з Польщі обстежать місце загибелі президентського літака

Польські археологи почнуть в середу працювати на місці катастрофи президентського літака Ту-154М під Смоленськом. Обстеження району, де сталася трагедія, триватиме до 27 жовтня, повідомляє РІА "Новости".

Як повідомив раніше журналістам представник Окружної військової прокуратури у Варшаві, військовий прокурор Томаш Мацкевич, результати роботи археологів будуть відомі наприкінці листопада - початку грудня.

Група має намір обстежити територію, на яку впав президентський літак, і виконати необхідні розкопки. Експерти зазначають, що на місці краху літака, можливо, ще можуть бути знайдені фрагменти тіл жертв авіакатастрофи, а також речові докази, важливі для слідства.

За словами Мацкевича, "російська сторона надасть допомогу польській групі фахівців, до якої ввійдуть 10-12 археологів і 3 геодезисти".

Безпосередньо у Смоленську спостерігати за ходом робіт буде один з військових прокурорів Польщі.