Сьогодні Янукович зустрінеться з Чавесом

05:59, 18 жовтня 2010
Світ
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Президента Венесуели цікавлять літаки

В Україну з візитом прибуває Президент Боліваріанської Республіки Венесуела Уго ЧАВЕС ФРІАС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за програмою візиту, у понеділок, 18 жовтня, відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Венесуели У.ЧАВЕСОМ.

Після зустрічі глав держав у вузькому колі відбудуться українсько-венесуельські переговори.

Також президенти зустрінуться з представниками українських, венесуельських та іноземних ЗМІ.

У другій половині дня 18 жовтня У.ЧАВЕС відвідає Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова.

Як також повідомило УНІАН джерело у дипломатичних колах, після відвідування України, до якої Президент Венесуели прилетить після візитів до Росії та Білорусі, У.ЧАВЕС продовжить своє міжнародне турне візитом до Ірану.

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