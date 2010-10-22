Європарламент відзначив прогрес Молдови в русі до ЄС

Європейський парламент на своєму сьогоднішньому засіданні в Страсбурзі схвалив резолюцію, в якій відзначив прогрес Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, у документі депутати, зокрема, відзначили значний прогрес у відносинах між Молдовою і ЄС за останній рік і закликали Єврокомісію прийняти план із лібералізації візового режиму для громадян цієї країни.

Депутати також підтримали бажання уряду Молдови знайти вирішення Придністровського конфлікту, територіальну цілісність країни, а також закликали всі сторони до відновлення переговорів у форматі «5+2» між Молдовою, Україною, Росією, Придністров`ям, ОБСЄ, а також США і Євросоюзом як спостерігачами.

При цьому Європарламент висловився за посилення ролі ЄС у переговорному процесі.

Депутати також відзначили «дуже хороший початок переговорів» про угоду про асоціацію між ЄС і Молдовою в січні цього року.

Крім того, в резолюції міститься заклик до влади країни забезпечити чесну передвиборну кампанію напередодні парламентських виборів, запланованих на 28 листопада.