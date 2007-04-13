Янукович коментує заяви від сусідів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає заяву Держдумі Росії про ситуацію в Україні втручанням у внутрішні справи нашої держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, відповідаючи на запитання польських ЗМІ.

На думку українського прем’єра, це нормальна практика. “Це Дума, це політики, це депутати. Якщо вони висловлюють свою точку зору на політичному рівні, до цього треба ставитися спокійно. Депутати всіх країн – це політики, коли вони висловлюють точку зору, вони висловлюють власну політичну точку зору”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Державна дума РФ 6 квітня прийняла заяву "Про ситуацію в Україні і невідкладні завдання розвитку і поглиблення російсько-української дружби і співпраці".

Натомість прем’єр не в захваті від заяви президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО про ситуацію в Україні.

Зокрема, на запитання журналістів, “чи може заява Л.КАЧИНСЬКОГО про те, що Польща підтримує прозахідні сили в Україні”, вплинути на атмосферу переговорів українського прем’єра з польським президентом, В.ЯНУКОВИЧ відповів: “Коли чіпляють на українську владу ярлики - прозахідний чи просхідний - це не йде на користь Україні... Але чи прийде пан прем’єр-міністр до президента КАЧИНСЬКОГО з чистим серцем після такої заяви, скаже: “Привіт". У нас немає такої проблеми. Усе, що ми робимо, ми все робимо від серця і для нас це дуже важливо, щоб та політика, яку ми зараз здійснюємо, була передбачуваною і надійною”.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ, коментуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, заявив, що найкращим виходом із ситуації, що склалася, будуть чесні, прозорі, дострокові вибори Верховної Ради України.

19 квітня очікується візит В.ЯНУКОВИЧА до Польщі.