У США чекають терористів, ”озброєних не авіаквитками, а ядерною зброєю”

Віце-президент США Річард ЧЕЙНІ повідомив, що щодня читає доповіді американської розвідки і що загроза вибуху ядерного заряду терористами в одному з міст США є "дуже реальною".

"Факт полягає у тому, що найбільша загроза, з якою ми стикаємося, це повторення теракту 11 вересня в центрі одного з наших міст групою терористів, озброєних не авіаквитками і різаками для картону, а ядерною зброєю", - заявив Р.ЧЕЙНІ в неділю в ефірі телекомпанії Сі-Бі-Ес.

Як сказав віце-президент, "це дуже реальна загроза. Ми зобов`язані щоденно турбуватися і боротися з цим".

"Нам вдалося не допустити нових терактів, проте це не легко і це не просто везіння, тому що просто так таке не трапляється. Нам вдалося це завдяки тому, що у нас є хороші люди, які приділяють цьому багато часу і, якщо хочете, присвячують цій місії все своє професійне життя", - підкреслив віце-президент США.