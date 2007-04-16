Туреччина починає президентську кампанію

Сьогодні в Туреччині починається виборча кампанія з виборів президента країни у зв`язку із закінченням 16 травня семирічного терміну повноважень нинішнього глави держави Ахмета Недждета СЕЗЕРА.

Як повідомляє РІА «Новости», найвірогіднішим претендентом на пост президента аналітики називають главу уряду Тайіпа ЕРДОГАНА. Проте він сам неодноразово заявляв, що оголосить про своє рішення після обговорення цього питання на генеральній раді очолюваної їм проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР), яка збереться 18 квітня.

Як зазначає агентство, світська еліта країни, яку традиційно представляють впливові військові, представники органів правосуддя і ректори державних вузів, виражає побоювання, що Т.ЕРДОГАН у разі обрання президентом може зробити конкретні кроки для ісламізації основ держави.

Щоб не допустити обрання новим президентом Туреччини Т.ЕРДОГАНА, опозиція минулої суботи провела в Анкарі найбільший в історії цієї країни мітинг на захист світського режиму. У ньому, за різними оцінками, взяли участь 250-300 тисяч осіб, які прибули в столицю з усіх кінців Туреччини.

Останні опитування громадської думки показують, що майже дві третини громадян Туреччини виступають проти обрання Т.ЕРДОГАНА президентом.