Призначено нового посла Держави Ізраїль в Україні
18:36, 16 квітня 2007Світ
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Сьогодні вона прибуде до Києва
Призначено нового Надзвичайного і Повноважного посла держави Ізраїль в Україні Зінаїду КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві під час зустрічі з журналістами повідомив голова Державного прес-бюро при Міністерстві закордонних справ Ізраїлю Еді ШАПІРО.
Як зазначив Е.ШАПІРО, новий посол сьогодні прибуде до столиці України.
В Посольстві Ізраїлю в Україні кореспонденту УНІАН також зазначили, що З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН є кадровим дипломатом.
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