Призначено нового посла Держави Ізраїль в Україні

Призначено нового Надзвичайного і Повноважного посла держави Ізраїль в Україні Зінаїду КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві під час зустрічі з журналістами повідомив голова Державного прес-бюро при Міністерстві закордонних справ Ізраїлю Еді ШАПІРО.

Як зазначив Е.ШАПІРО, новий посол сьогодні прибуде до столиці України.

В Посольстві Ізраїлю в Україні кореспонденту УНІАН також зазначили, що З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН є кадровим дипломатом.