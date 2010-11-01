Пожежа у центрі Москві: заживо згоріли 6 бомжів

Внаслідок пожежі в нежилій будівлі в центрі Москви за адресою вулиця Велика Грузинська, будинок 70 загинули 6 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС по місту Москва.

«Під час розбирання завалів було виявлено тіла шістьох загиблих, особи яких встановлюються», - повідомив співробітник МНС.

Він також зазначив, що пожежні в ході проведення розвідки й гасіння вогню врятували з палаючої будівлі п`ятеро осіб - усі вони, за попередніми даними, люди без певного місця проживання.

Пожежа в двоповерховій відселеній будівлі виникла в ніч із неділі на понеділок. Площа займання становила тисячу квадратних метрів. Сталося часткове обвалення перекриттів між першим і другим поверхом. Зараз пожежники продовжують заливати будівлю водою.

За даними МНС, попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ очевидець пожежі, винуватцями НП можуть бути асоціальні елементи – «бомжі», яких незадовго до інциденту бачили в нетверезому стані біля будівлі. А займання, ймовірно, виникло через необережне поводження з вогнем, який вони розвели в будівлі, щоб зігрітися в умовах настання холодів.