Росія і Україна обговорять взаємодію у військовій сфері

Представники Росії і України обговорять у вівторок в Москві питання взаємодії у військовій сфері, підіб’ють підсумки реалізації плану співпраці між оборонними відомствами в 2010 році і визначать основні напрями взаємодії на 2011 рік, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Міноборони Росії.

У вівторок в Москві відбудеться чергове засідання підкомісії з питань співпраці між збройними силами РФ і України підкомітету з питань безпеки Російсько-української міждержавної комісії.

Крім того, як повідомляє управління прес-служби, в рамках подальшого розвитку співпраці передбачаються зустрічі керівного складу збройних сил Росії і України, проведення низки спільних заходів оперативної і бойової підготовки військ і сил, зокрема тих, що мають антитерористичну спрямованість.

"Учасники засідання також обговорять перспективи використання російською стороною полігону злітно-посадкових систем "НИТКА", призначеного для підготовки льотного складу палубної авіації", - повідомляє Міноборони.