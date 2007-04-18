Завтра Янукович їде до Польщі
20:43, 18 квітня 2007Світ
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Програма офіційного візиту
19 квітня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить офіційний візит до Республіки Польща.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, під час візиту запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з головою Ради Міністрів Республіки Польща Ярославом КАЧИНСЬКИМ і з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ.
Заплановані також українсько-польські переговори у розширеному складі під головуванням В.ЯНУКОВИЧА та Я.КАЧИНСЬКОГО.
Під час візиту прем`єр-міністр України планує дати інтерв’ю польському телеканалу TVP-1.
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