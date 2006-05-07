До пошуку загиблих в авіакатастрофи залучені 16 українських суден
16:21, 07 травня 2006Світ
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Переважно - рибальські із Севастополя
До пошуку тіл загиблих в катастрофі аеробуса «Вірменських авіаліній» А-320 над Чорним морем долучилися українські моряки.
Зараз в Чорному морі працюють 16 українських суден, повідомляє агентство РІА «Новости». Це риболовецькі шхуни з портом приписки Севастополь.
Через сильні підводні течії уламки і тіла загиблих могло занести на велику відстань від місця катастрофи, вважають фахівці.
Літак розбився в ніч на середу, 3 травня. Загинули всі 113 осіб, які перебували на борту.
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