Порошенко: Україна виявилася затиснута між військовими блоками

Колишній міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що позаблоковий статус України є ризиком у зв’язку з тим, що держава знаходиться між двома військовими блоками – Північноатлантичним альянсом та Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на IV Київському безпековому форумі.

«В якій ситуації зараз опинилась Україна? Звичайно, що традиційна перевага в Україні – її розташування – сьогодні може розглядатися як фактор ризику. Вона опинилася між потужним Європейським Союзом і країнами НАТО – з одного боку, і достатньо потужним Митним союзом і ОДКБ – з іншого», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

У той же час, він зазначив, що у глобальному сенсі Україна і весь світ рухаються до кардинальних змін у міжнародних відносинах. П.ПОРОШЕНКО констатує, що міжнародні відносини рухаються у напрямку багатополярності, а не створення системи колективної безпеки. На думку екс-міністра, така система не гарантує стабільності світові.