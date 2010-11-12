Учасників G20 у Сеулі налякали отруйними повітряними кулями з КНДР

Західних дипломатів, які працюють на саміті G20 у Сеулі, стривожили чутки про те, що Пхеньян планує провести диверсію проти лідерів країн - учасниць саміту, пише The Daily Mail.

Згідно з анонімною інформацією, КНДР вирішила розладнати саміт, для чого збирається запустити через кордон на південь повітряні кулі, начинені отруйливими газами або спорами небезпечних мікроорганізмів, передає Лента.ру.

В американській делегації ці дані сприйняли настільки серйозно, що держсекретар Гіларі КЛІНТОН звернулася до китайських колег з проханням вплинути на Північну Корею і не допустити диверсії. Більш того, південнокорейські сили безпеки приведено в стан підвищеної боєготовності.

Місцеві мережеві ЗМІ повідомляють і деякі подробиці нібито підготовлюваної змови. Згідно з цими даними, придумати спосіб зриву зустрічі лідер КНДР КІМ Чен Ір доручив своєму синові і наступникові КІМ Чон Ину.

Той, за чутками, хотів здійснити ряд ракетних випробувань або випустити в південнокорейські води кілька протикорабельних мін, але в результаті зупинився на відправці до Південної Кореї повітряних куль зі смертоносним вантажем.

Сенс цього, на думку південнокорейських спостерігачів, в демонстрації сили і здатності наступника керувати КНДР у колишньому агресивному стилі.

Незалежного підтвердження інформації про підготовлювану диверсію поки що не було. Хто чи що є первинним джерелом цих даних, також невідомо. Відносини між двома Кореями вже більш як півстоліття залишаються вкрай напруженими: хоча в 1953 році Сеул і Пхеньян підписали перемир`я, інформаційна і пропагандистська війна між ними не припиняється і до сьогодні.