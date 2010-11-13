У зоопарку Карлсруе згоріли 26 тварин

Внаслідок пожежі, що виникла в зоопарку міста Карлсруе в південно-західній Німеччині, загинули 26 тварин, зокрема, шотландських поні, кіз, овець і лами.

Як передає Газета.ру, за словами поліції, слонів і бегемотів вдалося врятувати, хоча їхні вольєри розташовувалися поруч із вогнищем займання.

До гасіння вогню в умовах сильного вітру було залучено понад 100 пожежників. Зараз зоопарск зачинений для відвідувачів, причини займання розслідуються.

Зоопарк Карлсруе є одним із найстаріших зоопарків Німеччини. У ньому представлено понад 1000 тварин з усього світу, які відносяться до 150 видів.