Росії та НАТО треба обмінятися інформацією про свої системи ПРО
Коментує генсек Альянсу
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що Росії та НАТО потрібно налагодити обмін інформацією щодо своїх систем протиракетної оборони (ПРО) .
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на питання щодо того, яким чином з технічної точки зору може виглядати спільна система протиракетної оборони НАТО і Росії.
“Якщо говорити реалістично, я, звичайно, бачу дві системи: систему НАТО та систему Росії. І ключовим питанням тут стане обмін інформацією”, - сказав Генсек НАТО.
Він зазначив, що питання налагодження обміну такою інформацією, питання розподілу витрат, інші технічні питання обговорюватимуться під час саміту НАТО-Росія 19-20 листопада в Лісабоні.