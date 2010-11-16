У Нью-Делі обвалилася п'ятиповерхова будівля: загинули 60 осіб

У результаті обвалення п`ятиповерхової будівлі у Нью-Делі загинули, щонайменше, 60 осіб, багато людей опинилися під завалами.

Рятувальна операція тривала всю ніч, проте припускається, що багато людей, як і раніше, залишаються під завалами, передає Бі-Бі-Сі.

Причини події поки не відомі, проте влада Індії не виключає, що фундамент будівлі було зруйновано через сильні мусонні дощі.