У Франції оголошено результати першого туру виборів

Згідно з підсумковими результатами президентських виборів у Франції, які оголосило міністерство внутрішніх справ, лідер "Союзу за народний рух" 52-річний Ніколя Саркозі набрав 31,11 відсотка голосів, передає агентство France Presse.

Його найближчу конкурентку, представницю Соціалістичної партії 53-річну Сеголен Руаяль підтримали 25,84 відсотка виборців, вона разом з Саркозі візьме участь в другому турі виборів 6 травня. Кандидат від центристів Франсуа Байру одержав 18,55 відсотка голосів, а лідер крайнього правого Національного фронту Жан-Марі Ле Пен - 10,51 відсотка.

Серед лівих кандидатів результати розподілилися таким чином: Олів`є Безансно (Olivier Besancenot) набрав 4,11 відсотка голосів, лідер комуністів Марі-Жорж Бюффе (Marie-George Buffet) - 1,94 відсотка, "зелений" кандидат Домінік Войне (Dominique Voynet) - 1,57 відсотка, Арлет Лагійє (Arlette Laguiller) - 1,34 відсотка, антиглобаліст Жозе Бове (Jose Bove) - 1,32 відсотка. Відносно високий результат у католика-націоналіста Філіпа де Вільє (Philippe de Villiers) - 2,24 відсотка голосів.

Явка склала 84,6 відсотка від 44,5 мільйонів зареєстрованих виборців, що аналогічно рекорду, зафіксованому в першому турі президентських виборів у 1965 році. Опубліковані дані не включають бюлетені 820 тисяч французів, які проголосували за кордоном, - ці результати будуть відомі у понеділок вдень.

Згідно з опитуванням громадської думки, в другому турі президентських виборів Саркозі переможе Руаяль у співвідношенні 54 відсотки до 46. Раніше повідомлялося, що п`ятеро лівих кандидатів, за яких сумарно проголосували 10 відсотків виборців, закликали свій електорат підтримати Руаяль. Основна боротьба між двома претендентами на пост Жака Ширака розвернеться за тих, хто голосував за Байру.

Тим часом, декілька партій закликали французьку ЦВК не використовувати електронні машини для голосування в другому турі. Соціалісти, комуністи і "зелені" заявили, що час очікування в черзі на електронне голосування складав до двох годин, і багато виборців пішли, не дочекавшись.

Лента.ру