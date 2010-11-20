Саакашвілі підтримує співпрацю НАТО з Росією

У Лісабоні в кулуарах саміту НАТО відбулися двосторонні переговори між президентами США і Грузії.

Михайло Саакашвілі на зустрічі з Бараком Обамою заявив, що підтримує співпрацю НАТО з Росією і сподівається, що це зближення приведе до поліпшення відносин між Москвою і Тбілісі. Про це грузинський лідер повідомив агентству France Presse після переговорів.

За словами Саакашвілі, Обама зі свого боку заявив, що підтримує територіальну цілісність Грузії та її прагнення вступити до НАТО.

У серпні 2008 року між Грузією і Росією відбулося військове зіткнення, нагадує Радіо Свобода. У суботу президент Росії Дмитро Медведєв проведе переговори з лідерами країн - членів Північноатлантичного союзу. Участь Медведєва в саміті НАТО стане першою присутністю російської першої особи на подібному заході після збройного конфлікту між Росією і Грузією в 2008 році.