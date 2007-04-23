ПОМЕР БОРИС ЄЛЬЦИН
16:56, 23 квітня 2007Світ
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Повідомлення прес-служби Кремля
Сьогодні в Москві на 77-у році життя помер перший президент Росії Борис Єльцин.
Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на прес-службу Кремля. Причиною смерті стала зупинка серця.
Б.Єльцин достроково пішов у відставку наприкінці другого терміну правління, залишивши виконуючим обов`язки Володимира ПУТІНА, через кілька місяців, в березні 2000 року, обраного Президентом Росії.
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