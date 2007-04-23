Лікарі назвали причину смерті Бориса Єльцина

Борис Єльцин помер о 15:45 за московським часом у Центральній клінічній лікарні. Про це повідомив керівник Медцентру управління справами президента РФ Сергій Міронов, передає РІА Новини. За його словами, перший президент Росії помер від прогресування серцево-судинної поліорганної недостатності, тобто від порушення функцій всіх внутрішніх органів, викликаного захворюванням серцево-судинної системи.

Відомо, що у Єльцина було хворе серце і він переніс операцію аорто-коронарного шунтування.

Єльцин був обраний першим президентом Росії у 1991 році. У 1996 році його переобрали на другий термін. 31 грудня 1999 року Єльцин склав з себе повноваження президента РФ і передав їх прем`єр-міністрові Володимиру Путіну, згідно конституції РФ.

Місце поховання першого президента Росії поки не визначене. За словами джерела, близького до сім`ї Єльцина, буде враховано бажання самого покійного, якщо таке було, а також думка сім`ї першого президента і російської влади.

Лента.ру