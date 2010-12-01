Значення нафтопроводу Одеса-Гданськ може підвищитися

У Польщі вважають, що нафтопровід Одеса-Броди може бути продовжений до Гданська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прем`єр-міністра України, про це заявив під час зустрічі з головою уряду України Миколою АЗАРОВИМ маршалок Сенату Польщі (верхньої палати парламенту) Богдан БОРУСЕВИЧ.

Б.БОРУСЕВИЧ нагадав, що українська сторона свою частину нафтопроводу добудувала, а польська - ні. У зв`язку з цим Російська Федерація може скоротити поставки нафти до Польщі нафтопроводом «Дружба», і питання транспортування каспійської нафти до Польщі може підвищити актуальність нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ.

Крім того, Б.БОРУСЕВИЧ зазначив, що польські інвестори придбали нафтопереробний завод у Литві, однак для його роботи немає необхідної кількості нафти, і для постачання нафти на цей НПЗ можлива добудова відгалуження нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ.

Крім того, Б.БОРУСЕВИЧ відзначив перспективність співпраці України та Польщі в енергетичній сфері.

У свою чергу, М.АЗАРОВ зазначив, що Україна і Польща раніше обговорювали взаємодію в експлуатації сланців.

Крім того, М.АЗАРОВ вважає, що для України важлива співпраця у галузі ядерної енергетики.