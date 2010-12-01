На пляжах Єгипту не запроваджували заборону на купання в морі

На пляжах Єгипту не запроваджували заборону для туристів на купання в морі.

Про це УНІАН повідомив перший секретар з консульських питань Посольства України в Єгипті Андрій ПАНАГУШИН у зв’язку з інформацією про те, що в Шарм-Ель-Шейху російській туристці акула відкусила руку.

“Такої заборони не було”, - сказав він.

Водночас дипломат зазначив, що в Єгипті існують рекомендації для туристів не купатися в тих місцях, де є акули.

Як повідомляв УНІАН, у Єгипті в місті Шарм-ель-Шейх акула напала на російську туристку й, за свідченням очевидців, відкусила їй руку. Як повідомила УНІАН журналістка з України, яка перебувала в цей час на пляжі, російська туристка купалася в морі й почала кричати «Акула! Акула!». Її витягнули працівники готелю, на території якого знаходиться пляж, перемотали руку рушником, аби зупинити кровотечу.

Очевидці на пляжі розповідали, що російські туристи часто беруть з ресторану м’ясо, аби пригодовувати риб. М’ясо могло привабити й акул.