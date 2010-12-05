Журналіста б'ють не за те, що він написав, а за те, що це почули

У Москві на Пушкінській площі пройшов мітинг на підтримку журналістів, повідомляє Лента.ру. На акцію зібралися кілька десятків чоловік. Її організатор Віталій Шушкевич оцінив кількість учасників в 150 осіб.

Присутні стояли з плакатами "Припиніть насильство!", "Слово - сильніше за сталь!". В руках одного з учасників був список всіх загиблих за 10 років російських журналістів. Інші тримали фотографії убитих. Учасники мітингу вимагали швидкого розслідування злочинів проти журналістів.

На мітингу виступили журналіст "Газеты.ру" Олександр Артем’єв, якому міліціонери зламали руку, кореспондент "Коммерсант-деньги" Анастасія Каримова, співробітник телеканалу "Дощ" Ілля Васюнін і кореспонденти інших видань, повідомляє видання "Каспаров.ру". За словами Віталія Шушкевича, захід організовувався під гаслом з промови журналіста Леоніда Парфьонова: "Журналіста б`ють не за те, що він написав, сказав або зняв, а за те, що це прочитали, почули або побачили".

Мітинг був анонсований на аналогічному заході 11 листопада на підтримку Олега Кашина. Крім того, мітинги на захист журналістів пройшли 14 листопада на Чистопрудному бульварі та 21 листопада на Пушкінській площі.