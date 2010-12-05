Wikileaks: США не можуть відвернути фінансування терористів
23:29, 05 грудня 2010Світ
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У секретній записці Клінтон були імена
У черговій порції оприлюднених сайтом Wikileaks витоків таємного листування американських дипломатів, висловлюється припущення, що США насилу можуть стримати приток фінансів воєнізованим ісламським угрупуванням, повідомляє Бі-бі-сі.
У секретній записці держсекретаря Хіларі Клінтон нібито містяться імена деяких осіб із Саудівської Аравії, а також Катару і Кувейту, які є найбільшими донорами суннітських воєнізованих угруповань по всьому світу, включаючи Аль-Каїду, Талібан, Лашкар-і-Тайба і ХАМАС.
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