Wikileaks: США не можуть відвернути фінансування терористів

У черговій порції оприлюднених сайтом Wikileaks витоків таємного листування американських дипломатів, висловлюється припущення, що США насилу можуть стримати приток фінансів воєнізованим ісламським угрупуванням, повідомляє Бі-бі-сі.

У секретній записці держсекретаря Хіларі Клінтон нібито містяться імена деяких осіб із Саудівської Аравії, а також Катару і Кувейту, які є найбільшими донорами суннітських воєнізованих угруповань по всьому світу, включаючи Аль-Каїду, Талібан, Лашкар-і-Тайба і ХАМАС.