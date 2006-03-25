18 російських КамАЗів рятують невизнану республіку

Автоколона МНС Росії з вантажем гуманітарної допомоги прибула до Придністров`я.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні вранці вона перетнула українсько-молдавський кордон. Приблизно о 13.00 машини повинні прибути до Тирасполя.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Україна ввела в дію нові митні правила на кордоні з Молдовою.

Влада самопроголошеного Придністров`я, почала блокувати випуск товарів за межі республіки, а також оформлення їх у молдавській митниці. Офіційний Тирасполь звернувся за допомогою до Росії.

21 березня Посольство РФ в Україні звернулося з проханням сприяти безмитному і пріоритетному оформленню колони з продовольством і медикаментами до Придністров`я, що їх надали уряд Москви, Московська область і партія “Єдина Росія” у зв`язку з нібито важкою соціально-економічною ситуацією в Придністров`ї. За даними прес-центру Державної прикордонної служби України, колона складається з 18 КамАЗів і 5 МАЗів.

МЗС України розцінило направлення Росією гуманітарних вантажів до Придністров`я через великі українські міста як пропагандистську акцію напередодні виборів до Верховної Ради України.