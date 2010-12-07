Медведєв: найкраща гарантія - це гроші. Будуть гроші - буде газ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що кращою гарантією безперебійних постачань газу до Європи через Україну є гроші.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після закінчення саміту ЄС-Росія в Брюсселі.

«Сьогодні наші відносини з Україною істотно відрізняються. Але не може йтися ні про які гарантії», - сказав Д.Медведєв.

«Краща гарантія - це гроші. Будуть гроші - буде газ», - додав він.

Водночас Президент Росії також зауважив, що принципові гарантії може дати певна нормативна основа.

Такою основою, на думку російського Президента, можуть стати або ідеї Росії щодо енергетичного діалогу, або ухвалення нової Енергетичної хартії, яка враховувала б пропозиції Росії і інших країн-експортерів енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Росія двічі припиняла постачання газу до Європи: у 2006-му і в 2009 роках через проблеми у відносинах з Україною.