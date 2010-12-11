У ГУАМ скоординували боротьбу з тероризмом і наркотиками

В Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ скоординували співпрацю у сфері боротьби з тероризмом, організованою злочинністю й розповсюдженням наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням грузинської сторони відбулося 13-е засідання Робочої групи по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків.

У засіданні взяли участь генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ, представники керівництва Служби безпеки України, Національного центрального бюро Інтерполу в Азербайджанській Республіці, тимчасовий повірений у справах Республіки Молдова в Україні, співробітники правоохоронних та інших компетентних органів держав-членів ГУАМ.

Робоча група підбила підсумки проведеної поточного року роботи, схвалила заходи на 2011 рік, прийняла рішення «Про розробку єдиної системи показників юридичної (правової) статистики держав-членів ГУАМ».

Учасники засідання узгодили проект рішення про зміцнення інституційних можливостей і вдосконалення діяльності Робочої групи по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, а також низку інших документів, відповідно до яких передбачається створити відповідні міждержавні експертні комісії.

Крім того, в ГУАМ узгодили проект плану співпраці у сфері навчання й перепідготовки кадрів для правоохоронних органів держав-членів і основні параметри проведення заходів у зв`язку з введенням в експлуатацію апаратно-програмного комплексу шифрування в IP-пакетах «Пелена-Е».

Чергове засідання профільної робочої групи заплановано провести в Секретаріаті ГУАМ у Києві в травні 2011 року.