Венесуела, Іран і Лівія пропонують підвищити ціну на нафту 100 доларів

Держави ОПЕК ухвалили зберегти на нинішньому рівні об`єм видобутку нафти. Про це вони домовилися під час позачергової зустрічі міністрів нафтовидобувної галузі країн-членів організації в столиці Еквадору Кіто, повідомляє ІТАР-ТАСС. Відповідне рішення відбите в підсумковій декларації зустрічі.

При цьому учасники не досягли консенсусу в питанні формування цін на "чорне золото". Міністр нафти і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Алі ан-Нуеймі вважає, що "оптимальною є ціна за баррель нафти на рівні 70-80 доларів". На думку міністра нафти Анголи Хосе-Марія Ботельо де Васьконселоса, "90 доларів за барель - стабільна ціна, проте якщо надалі вона істотно збільшиться, ОПЕК повинна буде вжити заходів до її зниження".

Представники Венесуели, Ірану і Лівії в своїх виступах висловили зацікавленість у збільшенні цін на чорне золото до позначки 100 доларів за барель.

На зустрічі головування в організації перейшло від Еквадору до Ірану, який очолив нафтовий картель вперше за останні 36 років.