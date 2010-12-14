Столиця Греції - другий день без громадського транспорту

У столиці Греції – Афінах – другий день поспіль страйкують працівники громадського транспорту, передає РІА «Новости».

Чотиримільйонний афінський мегаполіс залишається у вівторок без громадського транспорту другий день поспіль, повідомили страйкові комітети.

У понеділок проводився шестигодинний страйк транспортників, а у вівторок працівники галузі вирішили залишити городян без метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв на 24 години. Залізниці де-факто не працюють з неділі і мають намір страйкувати до четверга.

Крім того, провідні профспілки проводять у вівторок тригодинний попереджувальний страйк з полудня за місцевим часом. Також страйкують працівники державних банків.

На середу оголошено добовий загальнонаціональний страйк, який знову торкнеться усіх без винятку видів транспорту, також через нього буде припинено повітряне сполучення у країні. Скасовано сотні рейсів.

Страйкарі протестують проти заходів уряду щодо скорочення витрат в обмін на кредитну підтримку ЄС і Міжнародного валютного фонду.

Крім того, транспортники незадоволені реформуванням галузі, яке, як вони вважають, скоротить їх доходи і може призвести до звільнень.