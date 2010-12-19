Внутрішні війська розганяють мітинг у Мінську

Внутрішні війська прибули до будинку уряду Білорусії і витісняють опозиціонерів з площі перед будинком, де розташовані Рада міністрів, нижня палата парламенту і Центрвиборчком, передає кореспондент РІА “Новости”.

Колона автомобілів з військовими під`їхала до площі Незалежності, де проходить багатотисячна акція опозиції. Сюди прибули також п`ять міліційних машин, призначених для перевезення особового складу і затриманих, три КамАЗи з залізними фургонами. Військові б`ють палицями в щит, щоб деморалізувати опозиціонерів. Співробітники ОМОНа з пластиковими щитами і палицями видавлюють натовп з площі Незалежності.