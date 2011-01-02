Знайдені бортові самописці Ту-154, що згорів в аеропорту Сургута

Знайдені бортові самописці літака Ту-154, що згорів в аеропорту Сургута, і комісія міждержавного авіаційного комітету приступила до їх розшифрування.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на представників авіакомітету.

Також фахівці слідчої комісії оглядають елементи повітряного судна, зокрема, деталі двигунів, складають схему розкиду уламків літака.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що виконував рейс Сургут-Москва, зайнявся в суботу після включення двигунів в аеропорту Сургута. Літак повністю згорів. Більшість пасажирів, які знаходилися на борту, не постраждали. Усього на борту знаходилося, за даними МНС, 116 пасажирів і дев`ять членів екіпажу. Троє людей загинуло і більше 40 дістали травми.