Лукашенко влаштував Бакієва на завод

10:39, 14 січня 2011
Світ
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Військово-промислового комплексу

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ, який минулого року одержав політичний притулок у Білорусі, очолив один з білоруських заводів військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє білоруська служба радіо "Свобода"з посиланням на киргизьке видання "Асман Прес".

У той же час, видання не уточнює джерело, котре повідомило інформацію про призначення К.БАКІЄВА, проте підкреслює, що вона "цілком правдива".

У травні 2010 року К.БАКІЄВ провів прес-конференцію в Мінську, на якій повідомив, що займатиметься бізнесом. Екс-президент Киргизії планував відкрити завод з виробництва іграшок.

Як повідомляв УНІАН, К.БАКІЄВ, який обіймав посаду Президента Киргизії, був усунутий в результаті перевороту 7 квітня 2010 року. Тимчасовий уряд країни очолила Роза ОТУНБАЄВА. Нова влада країни звинувачує К.БАКІЄВА і його родичів у корупції, нецільовому використанні коштів, а також у загибелі людей під час придушення масових безпорядків.

20 квітня 2010 року стало відомо, що К.БАКІЄВ знаходиться в Мінську під захистом Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, котрий заявив, що не має наміру видавати К.БАКІЄВА новій владі Киргизії, незважаючи на її прохання.

 

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