У Польщі рейтинг партії влади впав на 9%

Рейтинг правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії „Громадянська платформа” (РО) за останній місяць знизився з 54% до 45%.

Про це свідчать дані опитування GfK Polonia для газети Rzeczpospolitа.

Натомість, згідно з проведеним 13-17 січня опитуванням, зросла популярність головного конкурента РО - партії Ярослава КАЧИНСЬКОГО „Право і справедливість” (PIS): на 4% - до 30%.

Експерти називають основною причиною падіння рейтингу РО представлення російського звіту причин Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію покладено на поляків.

Крім цього, на зниження рейтингу правлячої партії вплинув нещодавній хаос на залізниці, коли у грудні потяги не ходили по графіках і запізнювалися навіть на десятки годин, а також зменшення урядом частки заробітків поляків, які направлялися у недержавні пенсійні фонди.

Згідно з опитуванням, якби парламентські вибори відбулися у січні то, крім РО та PIS, до Сейму увійшли б Партія лівих демократів SLD з 12% підтримкою та партнер РО по коаліції - Польська селянська партія PSL з 5%. (У Польщі виборчий поріг для партій становить 5%, а для блоків партій 8% - УНІАН).

Рейтинг SLD за останній місяць зріс на 2%, а PSL знизився на 1%.

В рамках дослідження було опитано 993 поляків.

Довідка УНІАН. Заснована у 2001 році консервативно-ліберальна „Громадянська платформа” виграла позачергові парламентські вибори восени 2007 року, набравши 41,5% голосів виборців, в той час як PIS здобув 32,11% підтримки.

Наступні парламентські вибори у Польщі відбудуться восени 2011 року.