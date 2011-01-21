Польща виплатить сім’ям загиблих під Смоленськом по 90 тис. доларів
22:24, 21 січня 2011Світ
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Пропозиція профільного мінстерства
Польська влада планує виплатити сім’ям загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року по близько 90 тис. дол. компенсації.
Як повідомляє TVN24, таку пропозицію представило Міністерство державного майна Польщі.
Компенсацію зможуть отримати найближчі родичі загиблих: чоловік/дружина, діти та батьки.
При цьому отримання цієї компенсації не позбавляє родичів права добиватися додаткової допомоги: ренти чи відшкодування за погіршення умов життя.
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