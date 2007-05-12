МЗС РФ обурився рішенням Львівської міськради про демонтаж пам`ятників

МЗС Росії висловлює обурення рішенням сесії депутатів Львівської міської ради про можливий демонтаж низки пам`ятників і символів.

Як сказано в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії, опублікованому на сайті цього відомства, «спроби заробляти політичні очки на боротьбі з пам`ятниками, на знущанні над пам`яттю полеглих нічого, окрім обурення викликати не можуть. Переконані, що український народ набагато мудріший за тих політиканів, які через кон`юнктурні переваги готові спотворювати минуле, «грати» з історією і тим самим підривати цивілізований образ своєї держави».

У МЗС РФ розраховують, що «влада України, громадськість країни скажуть своє вагоме слово. Пора дати рішучу відсіч подібним провокаційним витівкам».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня депутати Львівської міської ради підтримали пропозицію фракції ВО “Свобода” про створення комісії для визначення переліку пам`ятників і символів, які необхідно демонтувати у Львові.