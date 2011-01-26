Євросоюз сподівається незабаром отримати газ по Nabucco

00:47, 26 січня 2011
Світ
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Туркменія і Азерабайджан згодні

Євросоюз розраховує одержувати газ через газопровід Nabucco в найближчі роки, заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За його словами, країни Каспійського регіону підтримали проект газопроводу Nabucco і надали конкретні плани постачань газу.

Як передає агентство dpa, домовленості були досягнуті під час поїздки представників Єврокомісії до Туркменії і Азербайджану.

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