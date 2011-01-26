У списку загиблих у Домодєдово додалися три прізвища
08:27, 26 січня 2011Світ
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Впізнані 28 з 35 загиблих внаслідок теракту в московському аеропорту "Домодєдово". Нові прізвища з`явилися в списку, оприлюдненому на сайті МНС РФ, в якому раніше фігурували 26 прізвищ.
Впізнані громадяни Росії Ірина Петруніна, Олег Томін і Борис Смирнов. При цьому із списку зник Ринат Сибгатуллін, раніше позначений застереженням "імовірно".
Микола Іванов, раніше названий громадянином Болгарії, тепер записаний як громадянин Австрійської республіки.
Семеро загиблих позначені в списку як "невідомий чоловік", пунктів "невідома жінка" в переліку тепер не залишилося.
Невстановленими залишаються 13 осіб з 110 госпіталізованих після вибуху. Їх список подає "Комсомольская правда".
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