Саакашвілі порівняв Росію з крокодилом

Президент Грузії Михайло Саакашвілі зробив заяву, у якій порівняв Росію з крокодилом.

"Носії імперського менталітету схожі на крокодила, який наближається до слабкої жертви, роззявивши пащеку", – сказав президент Грузії, відповідаючи на запитання громадян Грузії про взаємини з Москвою.

Він додав, що нинішня Росія – це ворог, з яким неможливо домовитися.

Коментуючи останній теракт в московському аеропорту "Домодєдово", глава грузинської держави висловив жаль у зв`язку з загибеллю людей, але сказав при цьому, що це "бумеранг", що повертається до Росії в результаті її політики відносно Грузії.

Грузинський лідер назвав Північний Кавказ "подобою гетто, у якому люди віддані на поталу місцевим феодалам". На його думку, Росія – це імперія, яка обвалюються і загниває, і в якій панує корупція та відсталість.

Також Саакашвілі знову звинуватив російські спецслужби в організації терактів у Тбілісі і закликав співвітчизників не вірити Путіну, який, за його словами, "слухає на дні народження Євгена Примакова "Суліко", але в той же час намагається розчленувати і знищити Грузію".

ТСН