Панамське судно подало SOS біля берегів Криму

Судно «Хілізана» під прапором Панами подало сигнал SOS у Чорному морі біля південно-східного узбережжя Криму ввечері 25 січня через зупинку двигуна й недостатньої кількості пального.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

«Хілізана» знаходилася на відстані близько 12 миль від берегової смуги.

«На допомогу було вислано буксир "Керч" із Керченського морського порту. Судно транспортується на буксирі до Феодосійського морського торгового порту» , - йдеться в повідомленні.

На борту судна - 11 членів екіпажу. Судно перевозить 600 тонн тютюну.

«Хілізана» йшла в порт «Ростов» (Росія).