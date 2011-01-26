На базі українських земляцтв у Москві можуть бути створені псевдоукраїнські організації.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив співголова Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА РФ) та Об`єднання українців Росії (ОУР) Валерій СЕМЕНЕНКО.

«Я цілком допускаю варіант створення псевдоукраїнських організацій – завжди знайдуться «козачки», які підуть на це. Погляньте хоча б на грузинські організації у Росії»,- сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Він наголосив, що земляцтва знаходяться лише у Москві та об’єднують людей не на національно-культурній основі, а на основі територіальної приналежності.

«Тому думати, що земляцтва займатимуться розвитком національно-культурної свідомості українців Росії, не варто – я в це не вірю. І вся практика існування земляцтв, понад 10 років, показує, що це справді так», - додав В.СЕМЕНЕНКО.

За його словами, зараз дуже багато робиться для зміни керівництва українських організацій.

«Ми впевнені у цьому повністю – усе робиться, щоб змінити керівництво. Узяти хоча б останні заяви МЗС України – нас особливо здивувало, що міністерство буде «допомагати українцям Росії створити українські організації». Вони ж і так уже є – понад 90 українських організацій об’єднані в ОУР, яка існує понад 19 років! Виявляється, їх для МЗС України не існує, хоча з нами ніхто не говорив», - сказав він.

В.СЕМЕНЕНКО зауважив, що перепитав усіх голів організацій у регіонах після цієї заяви МЗС – ні з ким жодної розмови не було. Єдине, що було зроблено – посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО зустрівся з українськими земляцтвами Москви, додав він.