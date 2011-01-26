Після Домодєдово в Європі непокояться за Олімпіаду в Сочі та ЧС-2018

У середу європейські газети вийшли зі статтями про трагедію в московському аеропорту «Домодєдово» на титульних сторінках. У багатьох коментарях ставиться запитання про те, наскільки безпечними будуть Олімпіада в Сочі-2014 та Чемпіонат світу з футболу 2018 року, повідомляє Deutsche Welle.

Після вибуху в аеропорту «Домодєдово» австрійська ліберальна газета Der Standard написала: «Це демонструє усю суперечливість російської регіональної політики. Там, де був потрібен сильний централізм у сенсі послідовної концепції розвитку для усього Північного Кавказу, Москва досі не виправдала очікувань. Водночас жорстко ієрархічна структура держави перешкоджає регіональним і місцевим ініціативам та сприяє корупції. Це, щоправда, не виправдовує ідеологічно забарвлений терор ісламістів, але пояснює його. Якби «гнізда» терору можна було «винищити» поліцейськими методами, його б уже давно не існувало».

Німецька газета Neue Osnabrücker Zeitung у своєму коментарі на цю тему зауважує: «Цей теракт є поганим провісником для Сочі-2014: терористи могли б вчинити криваву баню по всій країні під час зимових Олімпійських ігор або під час світової футбольної першості 2018 року. Аби цього уникнути, потрібні не лише суворіший контроль та більш рішуча боротьба з корупцією. Насамперед слід переглянути кавказьку політику: усе вказує на те, що вибух - це справа рук ісламських терористів із автономних республік на півдні. Але Кремль уже рефлекторно переводить відповідальність на халатні служби безпеки».

На думку німецькомовної люксембурзької газети Luxemburger Wort, це дорога розплата Росії за «військове рішення» на Північному Кавказі: «Оголошена прем`єром ПУТІНИМ «невідворотна помста» не завершить конфлікту на російському Кавказі, просто у відповідь на терористичне насильство будуть вкотре запроваджені державні репресії. Ці прикметні висловлювання слід розглядати в контексті президентських виборів у Росії 2012 року. Путінський партнер МЕДВЕДЄВ, навпаки, розкритикував щоденну халатність служб безпеки. Росія розплачується за те, що хоче врегулювати «кавказьку проблему» не політичним, а військовим шляхом. Теракти-самогубства фанатичних джихадистів у громадській свідомості дедалі більше роздирають рану на південному фланзі Росії. Зрештою, на кону стоїть репутація Росії у світі. Адже в цій країні 2014 року мають відбутись зимові Олімпійські ігри, а у 2018 – чемпіонат світу з футболу».

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung називає Росію слабкою державою: «Північний Кавказ та його населення цікавлять Москву лише тоді, коли трапляються терористичні напади або спалахи насильства. Наскільки хитким є становище, показують заворушення націоналістів у грудні в центрі Москви. Теракт в «Домодєдово» загрожує зміцнити сили у Центральній Росії та на Північному Кавказі, які роздмухують взаємну ненависть. І це не знаходить жодної політичної відповіді з боку російського керівництва, хоч у Росії це рік парламентських виборів та підготовки до президентських виборів 2012 року. Висловлене МЕДВЕДЄВИМ уявлення про те, що подолати тероризм допоможе «тотальний контроль» в аеропортах, є виявом слабкості російської держави у популістській упаковці».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. Внаслідок вибуху загинуло 35 чоловік, 168 дістали поранення.

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.