Президент Ірану присягнувся жорстоко помститися США

13:27, 14 травня 2007
Світ
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Ахмадінеджад не радить нападати

Махмуд АХМАДІНЕЖАД
Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД присягнувся "жорстоко помститися" Сполученим Штатам Америки, якщо вони вирішать атакувати його країну.

Як повідомляє Рейтер, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Об`єднаних Арабських Еміратах.

"Якщо вони це зроблять – це буде їх помилкою, відплата Ірану буде жорстокою, і вони пошкодують», - сказав М.АХМАДІНЕЖАД, додавши, що Іран здатний захистити себе.

Він зазначив, що країни Близького Сходу мають "позбутися" дислокованих на їх території іноземних військових контингентів, які, на його думку, істотно погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.

М.АХМАДІНЕЖАД також заявив, що Захід не в змозі зупинити атомні програми Тегерана. "Супердержава (США) не зможе перешкодити нам в опануванні атомної енергетики», - наголосив він.

 

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