Суд виправдав українського моряка

21 березня апеляційний суд м.Пірей (Грецька Республіка) виправдав українського моряка – члена екіпажу судна "Ваltic Leader" (прапор Панами), якого звинувачували у неналежному виконанні своїх обов’язків і діях, що призвели до загибелі грецького водолаза під час ремонтних робіт на зазначеному судні у порту м. Пірей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, з часу затримання моряка консульські співробітники Посольства України у Греції вживали усіх необхідних заходів з метою його звільнення та повернення на Батьківщину. Підтримувались постійні контакти з грецьким адвокатом затриманого.

Позитивному вирішенню питання сприяли своєчасно здійснені активні кроки з підготовки і подачі у вищі судові інстанції Греції апеляції щодо рішення грецького суду.

Найближчим часом очікується повернення українського моряка на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі у Міністерстві закордонних справ України та Посольстві України у Грецькій Республіці.