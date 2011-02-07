На студентській вечірці в США одну людину застрелили, ще 11 поранено

Під час стрілянини в місті Янгстаун в американському штаті Огайо загинув 25-річний студент місцевого університету.

Ще 11 чоловік, віком від 17 до 31 року, серед яких шестеро студентів цього ж навчального закладу, дістали поранення. Один з них знаходиться в критичному стані. Про це з посиланням на представників місцевої влади повідомила телекомпанія CNN.

За словами представників поліції, інцидент стався під час вечірки в будинку на околиці Янгстауна, безпосередньо біля студентського містечка, передає ІТАР-ТАСС.

Поліція затримала двох студентів за підозрою в застосуванні зброї. За даними поліцейських, молоді люди спочатку "погуляли" на студентській вечірці, а потім, посварившись з приятелями, пішли, щоб через деякий час повернутися зі зброєю і влаштувати стрілянину, зазначає РІА «Новости». Імена обвинувачуваних не уточнюються. Їм уже пред'явлене звинувачення.

Один підозрюваний сам здався вартовим порядку, а другий був заарештований у себе вдома, повідомляє NEWSru.