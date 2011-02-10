В Єгипті вбиті троє осіб, десятки поранені

00:21, 10 лютого 2011
Світ
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Розпочався страйк на Суецькому каналі

В Єгипті в середу три особи вбиті і близько ста поранені у сутичках між демонстрантами і силами безпеки в місті Аль-Харга на півдні країни, повідомляє Радіо Свобода.

Розпочали страйк тисячі робітників, зайнятих на експлуатації Суецького каналу. Вони вимагають підвищення зарплатні.

У середу в Каїрі тривали антиурядові демонстрації на центральній площі. Маніфестанти заблокували вхід до приміщення парламенту, яке охороняють військові на бронетранспортерах.

Найвпливовіше опозиційне угруповання «Брати-мусульмани» заявило, що буде наполягати на негайній відставці президента Хосні Мубарака. При цьому ісламісти стверджують, що не намагаються захопити владу.

 

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