Які озброєння Росія може розмістити на Курилах

Акцент у переозброєнні угруповання військ і сил на Курильських островах має бути зроблений на новітніх комплексах ППО, створенні авіабази з розвиненою аеродромною мережею та на поповненні Тихоокеанського флоту кораблями і ракетними катерами, заявив РІА Новостичлен президії громадської ради при міністерстві оборони Росії Ігор Коротченко.

"Для гарантованого забезпечення російського суверенітету над Курильськими островами, крім планового переозброєння дислокованої там 18-ї дивізії, необхідно розгорнути на Курилах два дивізіони ЗРС С-400 "Тріумф", прикриття яких здійснюватимуть ЗРПК "Панцир-С1", береговий ракетний комплекс "Бастіон" с протикорабельними ракетами "Яхонт", а також кілька сучасних РЛС контролю повітряного простору для забезпечення суцільного радіолокаційного поля, - сказав Коротченко.

Крім того, за його словами, після реконструкції існуючих аеродромів і об`єктів аеродромної інфраструктури на Курильських островах може бути розгорнена авіаційна база нових багатофункціональних винищувачів Су-35, надходження яких від промисловості очікується найближчим часом, а також протичовновими літаками. "Морська компонента повинна включати від чотирьох до шести ракетних катерів типу "Молния" і два-три корвети типу "Стерегущий", - сказав експерт.

Як повідомляв кореспондент УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з міністром оборони Анатолієм СЕРДЮКОВИМ і міністром регіонального розвитку РФ Віктором БАСАРГІНИМ заявив про намір розмістити на Курилах сучасне озброєння.

«Усі повинні розуміти, що острови Курильського пасма є територією РФ, на яку повністю і цілком поширюється наш суверенітет. Ми робитимемо всі необхідні зусилля для зміцнення нашої присутності на островах. Це наша стратегічна лінія, при розвиткові добрих відносин з сусідами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

А.СЕРДЮКОВ повідомив, що Міноборони до кінця лютого проаналізує, скільки потрібно нового озброєння.