В Одесі відбудеться презентація Дунайської стратегії

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА 14 лютого відвідає Одесу, де візьме участь у презентації Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону. У презентації також братимуть участь українські та європейські експерти.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.

Дунайська Стратегія об’єднує 14 країн (8 з яких є членами ЄС): Німеччину, Австрію, Угорщину, Чеську Республіку, Словаччину, Словенію, Болгарію, Румунію, Хорватію, Сербію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Молдову та Україну.

Стратегією передбачено: збільшення вантажних перевезень по Дунаю на 20% до 2020 року; відновлення екосистеми Чорного моря зразка 1960 року до 2020 року; забезпечення усіх громадян ЄС регіону доступом до швидкісного Інтернету до 2013 року; захист популяції осетрових до 2020 року.

На виконання основних цілей Дунайської Стратегії ЄС виділив 100 млрд. євро.