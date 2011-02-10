Бен Ладен більше не "терорист №1"

Найбільшу загрозу для безпеки США становить єменський терорист Анвар аль-Авлакі, заявив у середу, 9 лютого, голова Національного контртерористичного центру США (National Counterrorism Center - NCTC) Майкл Лейтер (Michael Leiter), повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Виступаючи в Конгресі, Лейтер розповів, що очолене Осамой бен Ладеном відгалуження Аль-Каїди, що базується в Пакистані, за останній час була істотно послаблене атаками армії США, в першу чергу - ударами безпілотників. "Аль-Каїда в Пакистані, ми вважаємо, зараз найслабша за останні 10 років", - цитує слова Лейтера агентство Bloomberg.

Раніше Осаму бен Ладена, якого американська влада вважає відповідальним, зокрема, за теракти 11 вересня 2001 року, неодноразово називали "терористом номер один". Він входить у десятку найбільш розшукуваних терористів ФБР.

Майкл Лейтер зазначив, що Анвар аль-Авлакі і єменська Аль-Каїда становить особливу загрозу тому, що здатна вербувати людей, зокрема, на території США. Голова NCTC визнав успіхи аль-Авлакі в "інноваціях, які ускладнюють нашу роботу". Він наголосив, що лідер єменських терористів володіє англійською і вміло використовує можливості інтернету для пропаганди своїх ідей. "Він говорить безпосередньо з тими, хто тут живе", - додав Лейтер.