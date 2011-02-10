У Єгипті страйкують залізничники

У Єгипті більш як 3 тисячі працівників залізниці оголосили страйк, вимагаючи від Міністерства транспорту країни підвищити їм зарплату і поліпшити умови праці. У зв`язку із страйком припинено рух потягів, оскільки протестувальники блокували рейки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на AP.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що 10 лютого до залізничників мають намір приєднатися водії й інші співробітники національного автобусного перевізника, вимоги яких аналогічні.

Раніше страйк також почали і тисячі робітників, зайнятих на експлуатації Суецького каналу, вони вимагають підвищення зарплати.