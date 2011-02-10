Чутки про смерть короля підштовхнули ціни на нафту
19:40, 10 лютого 2011Світ
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87-річний Абдалла переніс дві операції
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Саул Аль-Фейсал виступив з офіційною заявою про стан здоров`я короля Абдалли, повідомляє Бі-бі-сі.Він спростував заяви про смерть короля, поширені раніше в міжнародній пресі, заявивши, що король у чудовій формі, і невдовзі повернеться додому після проходження курсу реабілітації в Марокко.
Наприкінці минулого року 87-річний король переніс дві операції в Нью-Йорку.
Тим часом повідомлення про смерть короля вже викликали різкий стрибок цін на нафту.
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